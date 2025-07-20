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В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре и скрылся — генпрокурор Кравченко взял дело под свой контроль, видео ДТП

08:33, 20 июля 2025
Генеральный прокурор заявил, что берет это дело на контроль и будет представлять интересы потерпевшей в суде.
В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на тротуаре и скрылся — генпрокурор Кравченко взял дело под свой контроль, видео ДТП
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В Киеве сотрудник прокуратуры сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся с места происшествия. Его уже задержали.

Виновником ДТП оказался Андрей Молочный, главный специалист отдела. Он является государственным служащим, не прокурором, но работает в органах прокуратуры.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело на контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

«Это шокирует. Еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры — не индульгенция, а ответственность.

Беру это дело под контроль. И как Генеральный прокурор буду представлять интересы пострадавшей в суде.

Такое поведение — позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет.

Право и Закон едины для всех.

Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лично прошу прощения за этот позорный поступок сотрудника прокуратуры», — подчеркнул Кравченко.

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прокуратура ДТП Киев прокурор авария Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

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