Обмін посвідчення водія та перереєстрація автомобіля: чи потрібні військово-облікові документи

Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

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Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

Нагадаємо, у Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+».

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, які документи потрібні для обміну водійського посвідчення або перереєстрації автомобіля.

Які документи потрібні для обміну посвідчення водія:

Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа.

Для обміну посвідчення водія необхідно подати пакет документів:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

наявне посвідчення водія

Які документи необхідні для перереєстрації авто фізичних осіб:

Під час здійснення перереєстрації транспортного засобу або оформлення договору купівлі-продажу, до сервісного центру МВС подаються документи:

паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

довіреність на іншу особу (за потреби)

Щоб отримати послугу, необхідно попередньо записатися: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Раніше ми писали, за яких умов і хто має право вручити повістку під час перевірки документів.

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