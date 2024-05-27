В Киеве 27 мая лимитов электроэнергии хватит в среднем на 81% потребностей столицы

С 06:00 до 24:00 будут применяться стабилизационные отключения.

В понедельник, 27 мая, лимитов потребления электроэнергии в Киеве хватит для обеспечения светом 81% потребностей столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в уточненной информации о стабилизационных отключениях.

«Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы!

Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!», - отметили в КГВА.

Как сообщалось, 27 мая лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00.

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