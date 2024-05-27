Практика судов
  1. В Украине

В Киеве 27 мая лимитов электроэнергии хватит в среднем на 81% потребностей столицы

08:15, 27 мая 2024
С 06:00 до 24:00 будут применяться стабилизационные отключения.
В Киеве 27 мая лимитов электроэнергии хватит в среднем на 81% потребностей столицы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 27 мая, лимитов потребления электроэнергии в Киеве хватит для обеспечения светом 81% потребностей столицы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в уточненной информации о стабилизационных отключениях.

«Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы!

Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!», - отметили в КГВА.

Как сообщалось, 27 мая лимиты на потребление электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации

Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Депутаты одобрили расширение полномочий органов финансового контроля – они смогут собирать персональные данные для наложения взысканий

Парламент одобрил расширение полномочий органов финансового контроля по сбору персональных данных граждан и информации с ограниченным доступом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду