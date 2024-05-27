27 мая: какой сегодня праздник и главные события

27 мая считается Днем рождения скотча.

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В среду, 22 мая, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

148 день года

218 дней до конца года

восход солнца 04:55

заход солнца 20:54

продолжительность дня 16.0

фаза луны «ниспадающая луна»

В мире и Украине отмечают:

Международный день маркетинга – отмечается ежегодно 27 мая, является праздником, который отмечает жизненно важную роль маркетинга в налаживании связей между бизнесом и потребителями и стимулировании общественных изменений. В этот день также отмечается день рождения Филиппа Котлера, которого часто называют отцом современного маркетинга.

День неотложной медицинской помощи — ежегодное событие, которое отмечается 27 мая, чтобы отметить жизненно важную роль врачей неотложной медицинской помощи, медсестер, фельдшеров, реаниматологов и других неутомимо работающих медицинских работников, чтобы оказать неотложную и жизненно необходимую помощь в критических ситуациях.

День защиты от Солнца (День солнцезащитного крема) – ежегодно отмечается в преддверии жарких летних дней и отпусков. Этот день сообщает людям о важности использования солнцезащитного крема для защиты себя и детей от опасного ультрафиолетового излучения.

Также 27 мая считается Днем рождения скотча – липкой ленты, которую мы используем сферах жизни. Изобретателем липкой ленты считается американец Ричард Дрю.

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