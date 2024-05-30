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12,7 млн гривень збитків громаді Полтавщини: підозрюється ексдиректор КП

10:50, 30 травня 2024
Слідство викрило незаконну фінансову допомогу для КП, ініційовану посадовцем.
12,7 млн гривень збитків громаді Полтавщини: підозрюється ексдиректор КП
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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції повідомили колишньому виконувачу обов'язків директора одного з комунальних підприємств Полтавщини про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання мільйонних збитків територіальній громаді. Про це повідомили в НАБУ.

Слідство встановило, що у 2020 році посадовець, порушуючи закон, ініціював отримання комунальним підприємством поворотної фінансової допомоги від приватного товариства на суму майже 1,9 млн грн. Виплата боргу мала відбутися за місяць, але сторони домовились про його погашення шляхом відчуження споруд та будівель підприємства вартістю, як зазначалося, 1,8 млн грн на користь товариства.

Однак, за даними експертизи, реальна ціна переданої нерухомості становила 14,5 млн грн. Відчуження відбулося з порушенням законодавства та без згоди власника – територіальної громади. Таким чином, територіальна громада зазнала збитків на суму 12,7 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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