В россии умерла главная героиня сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк

При жизни актрисе диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

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Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня». Ей было 53 года. О смерти автора сообщила дочь Анна Заворотнюк, которая сообщила, что ее мамы не стало 29 мая.

«Вчера ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мама, ты лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя счастливой, любящей и невероятной. Моя душа всегда с тобой», - написала Анна.

Анастасия Заворотнюк длительное время боролась с тяжелой болезнью. Ей диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии.

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