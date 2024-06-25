Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о вступлении, — Урсула фон дер Ляйен

25 июня стартовали переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

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Во вторник, 25 июня, Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной о вступлении. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также переговоры о вступлении в ЕС начаты с Молдовой.

«Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров по вступлению.

Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского союза.

Путь впереди будет сложным, но полным возможностей.

Желаем удачного начала переговоров!» – отметила Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По словам президентки Еврокомиссии, народы Украины и Молдовы продемонстрировали «непреклонную преданность» присоединению к Евросоюзу. Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову до сих пор ждет «строгий и требовательный» путь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся 25 июня.

Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС.

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