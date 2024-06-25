Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о вступлении, — Урсула фон дер Ляйен

11:40, 25 июня 2024
25 июня стартовали переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.
Евросоюз официально начал переговоры с Украиной о вступлении, — Урсула фон дер Ляйен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 25 июня, Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной о вступлении. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также переговоры о вступлении в ЕС начаты с Молдовой.

«Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров по вступлению.

Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского союза.

Путь впереди будет сложным, но полным возможностей.

Желаем удачного начала переговоров!» – отметила Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По словам президентки Еврокомиссии, народы Украины и Молдовы продемонстрировали «непреклонную преданность» присоединению к Евросоюзу. Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову до сих пор ждет «строгий и требовательный» путь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся 25 июня.

Кроме того, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет

Группа народных депутатов предлагает законодательно решить проблему, по которой мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Водитель управлял автомобилем под алкоголем, но сообщил, что управлял Mitsubishi не он, а автопилот: что решил суд

Полиция и суд хоть и послушали о технических характеристиках современных автомобилей, но не поверили водителю.

Осужденных, которые не отбыли наказание в результате вооруженной агрессии и временной оккупации, освободят от дальнейшего отбывания наказания – Комитет рекомендовал законопроект

Также предлагается исключить из УПК статью 615-1 «Восстановление утраченных материалов уголовного производства в условиях военного положения» и дополнить УПК новым разделом об особенностях досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии и временной оккупации.

Правительство опубликовало Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

Соискатели высшего образования женского пола могут быть привлечены к такой подготовке, если они изъявили такое желание, не позднее чем за 6 месяцев до начала практической подготовки базовой подготовки.

В УПК внесут изменения относительно сроков досудебного расследования

Из УПК исключат норму о том, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео