Дмитро Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ України до Євросоюзу

Перемовини розпочнуться вже 25 червня.

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Переговори щодо вступу України до Євросоюзу розпочнуться вже у вівторок, 25 червня. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, 24 червня він виступав перед Радою ЄС із закордонних справ.

«Я подякував 27 країнам-членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра», - зазначив очільник МЗС у соцмережі X.

Кулеба наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС для того, аби надалі придушувати військову економіку рф.

Також міністр відзначив останні кроки Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

Крім того, очільник МЗС закликав союзників пришвидшити постачання військової допомоги, зокрема засоби ППО, а також розширити виробництво оборонної промисловості.

«Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європ» - зауважив Кулеба.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Євросоюз розпочне переговори про вступ України.

Ще відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

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