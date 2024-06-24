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Просив 8-річну дівчинку знімати для нього відверті відео: судитимуть 24-річного молодика

22:36, 24 червня 2024
Чоловік просив дитину знімати для нього відверті відео та режисерував знімальний процес.
Просив 8-річну дівчинку знімати для нього відверті відео: судитимуть 24-річного молодика
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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 24-річного уродженця Рівненської області, якого обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо 8-річної дівчинки, примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії та зберіганні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в серпні 2023 року молодик через Telegram почав спілкуватися з 8-річною дівчиною з метою задоволення своєї статевої пристрасті.

Чоловік, користуючись наївністю та довірливістю дитини, просив її знімати відверті фото та відео та надсилати йому. До того ж він сам режисерував зйомку, керуючи дитиною що і як робити.

Незабаром дитина розповіла про це матері, яка продовжила спілкування від імені доньки аби зрозуміти мотиви чоловіка та викрити його. Вважаючи, що і далі спілкується з дівчинкою, чоловік просив надіслати ще відео і розповідав як це зробити так, щоб ні про що не дізналися батьки.

Під час огляду телефону обвинуваченого у ньому знайшли фото- та відеоконтент, що є дитячою порнографією. Тепер молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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