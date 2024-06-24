Просив 8-річну дівчинку знімати для нього відверті відео: судитимуть 24-річного молодика

Чоловік просив дитину знімати для нього відверті відео та режисерував знімальний процес.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 24-річного уродженця Рівненської області, якого обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо 8-річної дівчинки, примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії та зберіганні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в серпні 2023 року молодик через Telegram почав спілкуватися з 8-річною дівчиною з метою задоволення своєї статевої пристрасті.

Чоловік, користуючись наївністю та довірливістю дитини, просив її знімати відверті фото та відео та надсилати йому. До того ж він сам режисерував зйомку, керуючи дитиною що і як робити.

Незабаром дитина розповіла про це матері, яка продовжила спілкування від імені доньки аби зрозуміти мотиви чоловіка та викрити його. Вважаючи, що і далі спілкується з дівчинкою, чоловік просив надіслати ще відео і розповідав як це зробити так, щоб ні про що не дізналися батьки.

Під час огляду телефону обвинуваченого у ньому знайшли фото- та відеоконтент, що є дитячою порнографією. Тепер молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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