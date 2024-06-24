Українські виробники попереджають про здорожчання деяких продуктів на 30%

Через енергетичну кризу очікується подорожчання хлібобулочних та молочних виробів.

Джерело фото: AgroNews

Українські виробники хлібобулочних, кондитерських та молочних виробів прогнозують значне зростання цін у найближчому майбутньому через перебої з електропостачанням. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дані від виробників.

Енергетична криза по-різному впливає на різні галузі виробництва. Перебої з електрикою можуть збільшити вартість бакалійних товарів на 5–15%, тоді як ціни на молочні продукти можуть зрости на 30%.

За прогнозами аналітиків, відключення електропостачання неминуче призведуть до подорожчання продуктів. Виробники очікують, що часті та тривалі відключення електрики можуть призвести до подорожчання кондитерських виробів щонайменше вдвічі.

Видання також зазначає, що вартість електроенергії від генераторів обходиться у два-три рази дорожче, ніж від мережі. Ця проблема торкнулася всіх харчових підприємств країни, ускладнюючи виробничий процес і підвищуючи собівартість продукції.

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