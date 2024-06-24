Хто не сплачує мінімальне податкове зобов'язання: роз’яснення

Коростенська ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області нагадує, хто не сплачує мінімальне податкове зобов’язання.
Зазначається, що згідно з пп. 170.14.3 ПКУ визначення загального мінімального податкового зобов’язання фізичним особам здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб.
МПЗ обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та/або на підставі оригіналів чи належним чином засвідчених копій відповідних документів платника податків, зокрема документів, що підтверджують право власності/користування.
Згідно з пп. 170.14.6 ПКУ платник податку, який отримав податкове повідомлення-рішення з визначеною контролюючим органом сумою мінімального податкового зобов’язання та/або розрахованою сумою річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, зобов’язаний сплатити зазначену у відповідному податковому повідомленні-рішенні суму податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Водночас згідно з пп. 37.3.2 ПКУ підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є, зокрема, смерть фізичної особи.
Також передбачено, що відповідно до п. 38-1.2 ПКУ від сплати МПЗ звільняються власники або користувачі:
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