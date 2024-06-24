На Харківщині автомобіль підірвався на міні, загинула подружня пара

Водій загинув на місці, жінка в дорозі до лікарні.

24 червня близько 05:30 у прифронтовому селі Слобожанське Липецької громади Харківського району легковий автомобіль «Daewoo Lanos» підірвався на протитанковій міні. У результаті вибуху водій загинув на місці, а його дружина померла під час евакуації до лікарні. Про це повідомили в ДСНС.

Обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.

ДСНС закликає всіх бути максимально обережними та пам'ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до трагічних наслідків. Громадян закликають уникати руху невідомими або неперевіреними ґрунтовими дорогами, не торкатися підозрілих предметів та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де відбувалися бойові дії або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета рекомендується негайно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами «101», «102» або «112».

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