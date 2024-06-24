На Харьковщине автомобиль подорвался на мине, погибла супружеская пара

Водитель погиб на месте, женщина в дороге в больницу.

24 июня около 05:30 в прифронтовом селе Слобожанское Липецкой громады Харьковского района легковой автомобиль «Daewoo Lanos» подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва водитель погиб на месте, а его жена умерла во время эвакуации в больницу. Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

ГСЧС призывает всех быть максимально осторожными и помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. Граждан призывают избегать движения по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам, не касаться подозрительных предметов и не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где происходили боевые действия или которые находились под вражеской оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета рекомендуется немедленно сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».

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