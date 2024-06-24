Китай хочет, чтобы ЕС отменил введение пошлин на электромобили до 38%

Временные пошлины ЕС в размере до 38,1% на электромобили китайского производства вступят в силу до 4 июля.

Geely Geometry C \ Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщалось, ЕС решил ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей до 38%.

Стало известно, что Китай хочет, чтобы Евросоюз упразднил свои тарифы на китайские электромобили после того, как обе стороны договорились провести новые торговые переговоры. Об этом сообщает Reuters.

Временные пошлины ЕС в размере до 38,1% на импортные электромобили китайского производства вступят в силу до 4 июля, пока блок расследует чрезмерные и несправедливые субсидии, которые он называет чрезмерными.

Агентство указывает, что Китай неоднократно призывал ЕС отменить свои тарифы, выражая готовность к переговорам. Пекин не хочет быть вовлечен в еще одну тарифную войну, все еще страдая от американских тарифов на свои товары, введенных администрацией Трампа, но заявляет, что будет принимать все меры по защите китайских фирм, если это произойдет.

Обе стороны согласились возобновить переговоры после телефонного разговора между комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая в субботу во время визита в Китай министра экономики Германии, заявившего, что двери для обсуждения «открыты».

Китайская газета Global Times указала, что лучшим результатом станет, если ЕС отменит свое тарифное решение до 4 июля.

Но Еврокомиссия, аналитики и европейские торговые лоббистские группы подчеркнули, что переговоры будут серьезным делом и Китай должен быть готов пойти на значительные уступки.

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