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ЄС шокував Китай введенням мит на китайські авто до 38%

14:22, 12 червня 2024
Моделі, вироблені компанією BYD, очікує мито у 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%.
ЄС шокував Китай введенням мит на китайські авто до 38%
Geely Geometry C \ Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Європейська комісія після свою розслідування оприлюднила тимчасові компенсаційні мита, які вона накладатиме на імпорт акумуляторних електромобілів (BEV) з Китаю.

Як йдеться у пресрелізі ЄК, мита різняться від 17,4% до 38,1%.

Комісія зʼясувала, що ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування. Це загрожує економічним інтересам виробників BEV в Євросоюзі.

Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити свої висновки й те, як вирішити проблему.

Зазначається, якщо переговори з Китаєм виявляться неефективними, то компенсаційні мита в ЄС запровадять з 4 липня.

Індивідуальні митні тарифи Комісія застосує до трьох китайських виробників:

  • BYD — 17,4%
  • Geely — 20%
  • SAIC — 38,1%.

Іншим китайським автовиробникам, які співпрацювали в розслідуванні, встановлять мито на рівні 21%. А всі, хто не пішов на співпрацю, матимуть мито у 38,1%.

Водночас виробник BEV у Китаї — Tesla — може отримати індивідуально розраховану ставку мита на остаточному етапі, коли пройде перевірку.

«Наша мета — відновити рівні умови і забезпечити, щоб європейський ринок залишався відкритим для виробників електромобілів з Китаю, за умови, що вони діють за глобально погодженими правилами торгівлі», — заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Рolitico.

Китайська торгова палата в ЄС висловила свій «шок, глибоке розчарування і глибоке незадоволення цим протекціоністським заходом» та засудила антисубсидійне розслідування як «полювання на відьом». Там додали, що мита стануть «серйозним ринковим бар'єром».

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