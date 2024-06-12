ЕС шокировал Китай введением пошлин на китайские автомобили до 38%

Модели, производимые компанией BYD, ожидают пошлины в 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%.

Geely Geometry C \ Иллюстративное фото из открытых источников

Европейская комиссия после расследования обнародовала временные компенсационные пошлины, которые она будет накладывать на импорт аккумуляторных электромобилей (BEV) из Китая.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, пошлины отличаются от 17,4% до 38,1%.

Комиссия выяснила, что цепочка создания стоимости аккумуляторных электромобилей в Китае извлекает выгоду от несправедливого субсидирования. Это чревато экономическими интересами производителей BEV в Евросоюзе.

Еврокомиссия обратилась к власти Китая, чтобы обсудить свои выводы и о том, как решить проблему.

Отмечается, что если переговоры с Китаем окажутся неэффективными, то компенсационные пошлины в ЕС введут с 4 июля.

Индивидуальные таможенные тарифы Комиссия применит к трем китайским производителям:

BYD - 17,4%

Geely - 20%

SAIC - 38,1%.

Другим китайским автопроизводителям, сотрудничавшим в расследовании, установят пошлину на уровне 21%. А у всех, кто не пошел на сотрудничество, будут пошлины в 38,1%.

В то же время, производитель BEV в Китае — Tesla — может получить индивидуально рассчитанную ставку пошлины на окончательном этапе, когда пройдет проверку.

«Наша цель – восстановить равные условия и обеспечить, чтобы европейский рынок оставался открытым для производителей электромобилей из Китая, при условии, что они действуют по глобально согласованным правилам торговли», – заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Рolitico.

Китайская торговая палата в ЕС выразила свой «шок, глубокое разочарование и глубокое недовольство этим протекционистским мероприятием» и осудила антисубсидийное расследование как «охота на ведьм». Там добавили, что пошлины станут «серьезным рыночным барьером».

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