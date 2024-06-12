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Председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич: перед тем, как объявлять о пакете вооружения, нужно обращать внимание, когда оно будет у нас

13:52, 12 июня 2024
По некоторым видам вооружения задержка со снабжением была более месяца, по другим – 2-3 месяца, что сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции – председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.
Председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич: перед тем, как объявлять о пакете вооружения, нужно обращать внимание, когда оно будет у нас
Фото: Фейсбук Александра Завитневича
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Украина столкнулась с задержками в снабжении объявленных пакетов вооружения. Об этом в интервью BBC заявил председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

«Тот пакет, которого мы ожидали от нашего основного партнера США, был с существенной задержкой. К тому же важно, когда объявляется пакет и когда он по факту прибывает в Украину.

И вот последняя наша командировка была в Соединенные Штаты. Мы ездили и общались по поводу применения оружия по территории россии. Мы говорили: уважаемые наши коллеги, друзья, если объявляют пакеты, то, пожалуйста, давайте сделаем вместе так, чтобы оружие, которое уже объявлено, как можно быстрее оказалось в Украине. Я даже показывал таблицы, где четко указана объявленная дата пакета и дата прибытия оружия в Украину» - отметил председатель Комитета.

По его словам, по некоторым видам вооружения задержка была больше месяца, по другим – 2-3 месяца. «Это сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции» - подчеркнул он.

Относительно объяснения, почему так происходит, Александр Завитневич отметил, что «этот вопрос, конечно, постоянно поднимался во время наших командировок».

«На этот раз мы просто отмечали, что давайте еще приложим больше усилий. Настаивали на том, что если объявляется пакет, то он должен быть исполнен в какой-то конкретный срок, который мы можем для себя планировать», - отметил он.

«Объяснение задержек касалось, во-первых, наличия этого оружия, второе – его качества. Потому что те же боеприпасы вы знаете, они все проверяются, техника вся обязательно проверяется. И когда оружие условно не готово – его нужно еще раз посмотреть, что-то поремонтировать. Есть небольшая часть новой техники, но в большинстве своем это техника, которая уже была в использовании.

К примеру, у нас еще в прошлом году по некоторым средствам ПВО был объявлен пакет. И когда поехали на инспекцию и комплектность посмотрели, оказалось, что без определенной машины весь комплекс работать не будет, а эта машина сейчас не работает. Но пакет уже объявлен. Так, конечно, искали все, где отремонтировать, чем заменить, но на это все нужно время.

Поэтому мы просим: давайте обращать внимание на это перед тем, как объявлять, чтобы мы понимали, когда оно будет у нас. Это очень сильно просят наши военные для возможности планирования оборонительных или наступательных операций», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко 

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Председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич: перед тем, как объявлять о пакете вооружения, нужно обращать внимание, когда оно будет у нас

По некоторым видам вооружения задержка со снабжением была более месяца, по другим – 2-3 месяца, что сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции – председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

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