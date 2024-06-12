Более $14 млрд нужно в ближайшие 10 лет для восстановления украинской медицинской системы, – Ляшко

Деньги необходимы на реконструкцию пострадавших от российских атак медучреждений и реабилитацию раненых.

Во время участия в панельной дискуссии на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024) в Берлине, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о потребности в около 14 миллиардах долларов в течение следующих 10 лет для восстановления украинской медицинской системы. По словам Ляшко, это возмещение лишь минимальных убытков от последствий полномасштабной войны. Об этом пишет Минздрав.

"россия пытается уничтожить не только наши больницы, но и разрушает наши «скорые», аптеки, вывозит оборудование и лекарства, убивает наших медиков. Общие потери медицинской сферы от войны колоссальные - это минимум 17,8 миллиарда долларов", - заявил министр. Он подчеркнул, что общие потери медицинской сферы от войны составляют не менее 17,8 миллиарда долларов.

Участники конференции обсудили роль международных партнеров в восстановлении медицинской системы Украины. От Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была отмечена поддержка страны в критически важных направлениях, таких как финансирование здравоохранения и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Министр также представил Стратегию сферы здравоохранения, которая ориентирована на обеспечение качества, доступности и бесплатности медицинской помощи. Несмотря на войну, объем гарантированных медицинских услуг для украинцев не был уменьшен, а наоборот, в 2024 году расширился.

В связи с войной более 1618 медицинских учреждений пострадали от атак врага, а 214 из них были разрушены полностью. По словам Министра, больше всего повреждений получили медучреждения Харьковской, Донецкой, Николаевской и других областей. Получить исчерпывающую информацию о разрушении больниц на временно оккупированных территориях пока невозможно.

Министр озвучил, что приоритетами реформы является расширение медицинских гарантий и развитие системы реабилитации и ментального здоровья. Реабилитационная сеть постоянно расширяется, а доступ к психологической поддержке становится все более доступным для украинцев.

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