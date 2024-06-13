В Киеве суд наказал насильника трех несовершеннолетних девочек

Злоумышленник изнасиловал трех дочерей сожительницы.

В Киеве к 15 годам лишения свободы приговорен мужчина за изнасилование трех дочерей сожительницы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В июле 2023 года Деснянским судом Киева 39-летний уроженец Донбасса был осужден за систематическое совершение сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних девочек, в том числе в отношении малолетней.

В суде первой инстанции было доказано, что мужчина, проживая с матерью трех несовершеннолетних девочек (12, 13 и 14 лет), в период с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы, применяя при этом физическое насилие.

Дополнительно по решению суда сведения о насильнике внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Указанный приговор мужчина обжаловал в Киевском апелляционном суде - апелляционная жалоба адвоката осужденного оставлена ​​без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменений.

Таким образом насильник проведет за решеткой 15 лет.

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