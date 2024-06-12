Во Львове мужчина категорически отказался брать повестку: как его наказал суд

Обвиняемый признал, что ВВК признала его пригодным к службе, однако он не желает становиться в ряды ВСУ, не занимается волонтерством, и никоим образом не помогает армии.

Иллюстративное фото из открытых источников

Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации. Приговор по делу №466/8593/23 вынес Шевченковский районный суд Львова.

Согласно материалам дела, в июне 2023 года мужчину сочли годным к военной службе. Когда его хотели мобилизовать, он отказался брать повестку.

На суде житель Львова свою вину признал. По его словам, он «был признан годным к военной службе и отказался получить повестку о явке на отправку 03.06.2023 в воинскую часть для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины в военное время. Не согласился с выводом врачей ВВК. Не желает становиться в ряды Вооруженных сил Украины, не занимается волонтерством, никоим образом не помогает армии».

Суд отметил, что подозреваемый находился в розыске из-за уклонения от мобилизации и не приходил на судебные заседания.

Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.