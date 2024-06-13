Как без мобильного телефона получить е-рецепт на доступное лекарство: разъяснение

Врач может распечатать е-рецепт на «Доступное лекарство» в виде информационной памятки.

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что пациенты могут получить электронный рецепт на «Доступное лекарство» или рецептурный препарат даже при отсутствии телефона.

В ведомстве отметили, что когда врач выписывает е-рецепт на «Доступное лекарство», то по просьбе пациента может распечатать этот рецепт в виде информационной памятки. Информационная памятка содержит, в частности:

- номер рецепта;

- код подтверждения (в случае, если декларация с номером телефона, код придет в СМС. Если без телефона, то распечатается на информационной памятке);

- информацию о выписанном лекарстве;

- информацию о способе применения.

Чтобы получить «Доступное лекарство», пациенты с распечатанной памяткой должны обратиться в любую аптеку, участвующую в программе.

На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт — так же действителен в аптеке.

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