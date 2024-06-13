Практика судов
  1. Общество

Как без мобильного телефона получить е-рецепт на доступное лекарство: разъяснение

09:51, 13 июня 2024
Врач может распечатать е-рецепт на «Доступное лекарство» в виде информационной памятки.
Как без мобильного телефона получить е-рецепт на доступное лекарство: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что пациенты могут получить электронный рецепт на «Доступное лекарство» или рецептурный препарат даже при отсутствии телефона.

В ведомстве отметили, что когда врач выписывает е-рецепт на «Доступное лекарство», то по просьбе пациента может распечатать этот рецепт в виде информационной памятки. Информационная памятка содержит, в частности:

- номер рецепта;

- код подтверждения (в случае, если декларация с номером телефона, код придет в СМС. Если без телефона, то распечатается на информационной памятке);

- информацию о выписанном лекарстве;

- информацию о способе применения.

Чтобы получить «Доступное лекарство», пациенты с распечатанной памяткой должны обратиться в любую аптеку, участвующую в программе.

На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт — так же действителен в аптеке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Призывники будут направляться на ВЛК только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке

Кабмин установил, что направление призывников на ВЛК осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.

Помещений для размещения дисциплинарных инспекторов до сих пор нет, для их ремонта потребуется много времени и десятки миллионов – Совет правосудия

Высший совет правосудия пока не может самостоятельно решить проблему с размещением Службы дисциплинарных инспекторов.

Кто не будет проходить ВЛК и кто сможет стать на военный учет дистанционно – Кабмин внес существенные изменения в порядок ведения военного учета

Кабмин внес ряд существенных изменений в порядок ведения военного учета и в порядок проведения призыва на военную службу.

В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду