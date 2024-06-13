Як без мобільного телефона отримати е-рецепт на доступні ліки: роз’яснення

Лікар може роздрукувати е-рецепт на «Доступні ліки» у вигляді інформаційної пам’ятки.

Національна служба здоров'я України нагадала, що пацієнти можуть отримати електронний рецепт на «Доступні ліки» або рецептурний препарат навіть за відсутності телефона.

У відомстві зазначили, що коли лікар виписує е-рецепт на «Доступні ліки», то на прохання пацієнта може роздрукувати цей рецепт у вигляді інформаційної пам’ятки. Інформаційна пам’ятка містить, зокрема:

- номер рецепту;

- код підтвердження (у разі, якщо декларація з номером телефону, то код прийде в СМС. Якщо без телефону, то роздрукується на інформаційній пам'ятці);

- інформацію про виписані ліки;

- інформацію про спосіб застосування.

Щоб отримати “Доступні ліки”, пацієнти з роздрукованою пам’яткою мають звернутися до будь-якої аптеки, яка бере участь у програмі.

На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт — він так само дійсний в аптеці.

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