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На Буковині затримали групу нелегалів, які з провідником прямували до Румунії на двох авто

16:45, 12 червня 2024
На Буковині прикордонники затримали провідника та 7 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон.
На Буковині затримали групу нелегалів, які з провідником прямували до Румунії на двох авто
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники на Буковині виявили та затримали місцевого мешканця, який виступав провідником для сімох осіб, що намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Під час реалізації отриманої оперативної інформації, прикордонники на ділянці відділу "Мамалига" зупинили два легкових автомобілі, в яких перебували восьмеро чоловік. З’ясувалося, що один з них, місцевий мешканець, планував доставити інших осіб до кордону з Румунією та вказати їм подальший маршрут до сусідньої країни, обходячи пункти пропуску.

Затримані представники Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей заплатили за таку поїздку від 5 до 10 тисяч доларів США. Стосовно них складено матеріали про адміністративне правопорушення.

Під час подальшої роботи прикордонники встановили й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості про цей інцидент також внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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