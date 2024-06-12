На Буковине задержали группу нелегалов, которые с проводником направлялись в Румынию на двух авто

На Буковине пограничники задержали проводника и 7 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники на Буковине обнаружили и задержали местного жителя, который выступал проводником для семерых человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время реализации полученной оперативной информации, пограничники на участке отдела «Мамалыга» остановили два легковых автомобиля, в которых находились восемь человек. Выяснилось, что один из них, местный житель, планировал доставить других лиц до границы с Румынией и указать им дальнейший маршрут в соседнюю страну, обходя пункты пропуска.

Задержанные представители Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Киевской областей заплатили за такую поездку от 5 до 10 тысяч долларов США. В отношении них составлены материалы об административном правонарушении.

Во время дальнейшей работы пограничники установили и других лиц, причастных к противоправной схеме. По данному факту в Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения об этом инциденте также внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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