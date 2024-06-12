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У Львові чоловік категорично відмовився брати повістку: як його покарав суд

17:02, 12 червня 2024
Обвинувачений визнав, що ВЛК визнала його придатним до служби, однак він не бажає ставати до лав ЗСУ, не займається волонтерством, та жодним чином не допомагає армії.
У Львові чоловік категорично відмовився брати повістку: як його покарав суд
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 466/8593/23 виніс Шевченківський районний суд міста Львова.

Згідно з матеріалів справи, у червні 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Коли його хотіли мобілізувати, він категорично відмовився брати повістку.

На суді житель Львова свою провину визнав. За його словами, він «був визнаний придатним до військової служби, та відмовився отримати повістку про явку на відправку 03.06.2023 у військову частину для проходження військової служби у Збройних силах України у воєнний час. Не погодився з висновком лікарів ВЛК. Не бажає ставати до лав Збройних сил України, не займається волонтерством, жодним чином не допомагає армії».

Суд зауважив, що підозрюваний перебував у розшуку через ухилення від мобілізації та не приходив на судові засідання.

Чоловіка визнали винним і засудили до 3 років позбавленні волі.

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