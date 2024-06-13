У Києві суд покарав ґвалтівника трьох неповнолітніх дівчат

Зловмисник зґвалтував трьох доньок співмешканки.

У Києві до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за зґвалтування трьох доньок співмешканки. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У липні 2023 року Деснянським судом Києва 39-річного уродженця Донеччини було засуджено за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої.

У суді першої інстанції було доведено, що чоловік, мешкаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат (12, 13 та 14 років), у період з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки, застосовуючи при цьому фізичне насильство.

Додатково за рішенням суду відомості щодо ґвалтівника внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вказаний вирок чоловік оскаржував в Київському апеляційному суді - апеляційну скаргу адвоката засудженого залишено без задоволення, вирок суду першої інстанції – без змін.

Таким чином ґвалтівник проведе за ґратами 15 років.

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