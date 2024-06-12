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Понад $14 млрд потрібно у найближчі 10 років для відновлення української медичної системи, – Ляшко

14:04, 12 червня 2024
Гроші необхідні на реконструкція постраждалих від російських атак медзакладів та реабілітацію поранених.
Понад $14 млрд потрібно у найближчі 10 років для відновлення української медичної системи, – Ляшко
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Під час участі в панельній дискусії на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024) у Берліні, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про потребу у близько 14 мільярдах доларів протягом наступних 10 років для відновлення української медичної системи. За словами Ляшка, це відшкодування лише мінімальних збитків від наслідків повномасштабної війни. Про це пише МОЗ.

«росія намагається знищити не лише наші лікарні, а й руйнує наші «швидкі», аптеки, вивозить обладнання та ліки, вбиває наших медиків. Загальні втрати медичної сфери від війни колосальні – це щонайменше 17,8 мільярда доларів», - заявив міністр. Він підкреслив, що загальні втрати медичної сфери від війни складають щонайменше 17,8 мільярда доларів.

Учасники конференції обговорили роль міжнародних партнерів у відновленні медичної системи України. Від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) було наголошено на підтримці країни в критично важливих напрямах, таких як фінансування охорони здоров'я та реагування на надзвичайні ситуації.

Міністр також презентував Стратегію сфери охорони здоров'я, яка орієнтована на забезпечення якості, доступності та безоплатності медичної допомоги. Незважаючи на війну, обсяг гарантованих медичних послуг для українців не був зменшений, а навпаки, у 2024 році розширився.

У зв'язку з війною понад 1618 медичних закладів постраждали від атак ворога, а 214 із них були зруйновані повністю. За словами Міністра, найбільше пошкоджень зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської та інших областей. Отримати вичерпну інформацію щодо руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

Міністр озвучив, що пріоритетами реформи є розширення медичних гарантій та розвиток системи реабілітації та ментального здоров'я. Реабілітаційна мережа постійно розширюється, а доступ до психологічної підтримки стає все доступнішим для українців.

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