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Голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич: перед тим, як оголошувати про пакет озброєння треба звертати увагу, коли воно буде у нас

13:52, 12 червня 2024
По деяких видах озброєння затримка з постачанням була понад місяць, по інших – 2-3 місяці, що сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції – голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.
Голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич: перед тим, як оголошувати про пакет озброєння треба звертати увагу, коли воно буде у нас
Фото: Фейсбук Олександра Завітневича
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Україна стикнулася з затримками у постачанні оголошених пакетів озброєння. Про це в інтерв’ю ВВС заявив голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

«Той пакет, який ми очікували від нашого основного партнера США, був з суттєвою затримкою. До того ж важливо, коли оголошується пакет і коли він по факту прибуває в Україну.

І от останнє наше відрядження було до Сполучених Штатів. Ми їздили і спілкувались щодо застосування зброї по території росії. Ми говорили: шановні наші колеги, друзі, якщо оголошують пакети, то, будь ласка, давайте зробимо разом так, щоб ця зброя, яка вже оголошена, якнайшвидше опинилася в Україні. Я навіть показував таблиці, де чітко зазначено оголошену дату пакета і дату прибуття зброї в Україну» - зауважив голова Комітету.

За його словами, по деяких видах озброєння затримка була понад місяць, по інших – 2-3 місяці. «Це сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції» - підкреслив він.

Стосовно пояснення, чому так відбувається, Олександр Завітневич зазначив, що «це питання, звісно, постійно підіймали під час наших відряджень».

«Цей раз ми просто наголошували, що давайте ще докладемо більше зусиль. Наполягали на тому, що якщо оголошується пакет, то він повинен бути виконаний в якийсь конкретний термін, який ми можемо для себе планувати» - зазначив він.

«Пояснення затримок стосувалося, по-перше, наявності цієї зброї, друге – її якості. Тому що ті ж боєприпаси, ви знаєте, вони всі перевіряються, техніка вся обов'язково перевіряється. І коли зброя умовно не готова – її треба ще раз подивитись, щось поремонтувати. Є невелика частина нової техніки, але здебільшого це техніка, яка вже була у використанні.

Наприклад, у нас ще в минулому році по деяких засобах ППО було оголошено пакет. І коли поїхали на інспекцію і комплектність подивились, то виявилось, що без певної машини весь комплекс працювати не буде, а ця машина зараз не працює. Але пакет вже оголошений. То звісно шукали всі, де відремонтувати, чим замінити, але на це все треба час.

Тому ми просимо: давайте звертати увагу на це перед тим, як оголошувати – щоб ми розуміли, коли воно буде в нас. Це просять дуже сильно наші військові для можливості планування оборонних чи наступальних операцій» - зауважив він.

Автор: Наталя Мамченко 

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Голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич: перед тим, як оголошувати про пакет озброєння треба звертати увагу, коли воно буде у нас

По деяких видах озброєння затримка з постачанням була понад місяць, по інших – 2-3 місяці, що сильно впливає, коли ми плануємо якісь військові операції – голова Комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

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