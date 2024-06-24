Германия отклоняет идею депортации безработных украинских беженцев безработных

Правительство Германии отвергает вопрос депортации или ограничения выплат для украинских беженцев.

Источник фото: nv.ua

Немецкое правительство отвергло предложение депортации украинских беженцев, которые отказываются работать. Об этом сообщает «Европейская правда».

Представитель Министерства иностранных дел в Берлине отметил, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине, включая попытки разрушить инфраструктуру на западе страны. «Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место», - сказал он в ответ на заявление Александера Добриндта, лидера баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге.

Ранее Добриндт заявил, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

«Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», - сказал Добриндт.

Тогда политик также раскритиковал то, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.