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Германия отклоняет идею депортации безработных украинских беженцев безработных

18:24, 24 июня 2024
Правительство Германии отвергает вопрос депортации или ограничения выплат для украинских беженцев.
Германия отклоняет идею депортации безработных украинских беженцев безработных
Источник фото: nv.ua
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Немецкое правительство отвергло предложение депортации украинских беженцев, которые отказываются работать. Об этом сообщает «Европейская правда».

Представитель Министерства иностранных дел в Берлине отметил, что Россия ежедневно атакует объекты по всей Украине, включая попытки разрушить инфраструктуру на западе страны. «Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место», - сказал он в ответ на заявление Александера Добриндта, лидера баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге.

Ранее Добриндт заявил, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

«Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», - сказал Добриндт.

Тогда политик также раскритиковал то, что за счет денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь.

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