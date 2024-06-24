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Німеччина відхиляє ідею депортації безробітних українських біженців

18:24, 24 червня 2024
Уряд Німеччини відкидає питання депортації чи обмеження виплат для українських біженців.
Німеччина відхиляє ідею депортації безробітних українських біженців
Джерело фото: nv.ua
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Німецький уряд відкинув пропозицію депортації українських біженців, які відмовляються працювати. Про це повідомляє «Європейська правда».

Речник Міністерства закордонних справ у Берліні зазначив, що росія щодня атакує об'єкти по всій Україні, включаючи спроби зруйнувати інфраструктуру на заході країни. «Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», – сказав він у відповідь на заяву Александера Добріндта, лідера баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі.

Раніше Добріндт заявив, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

«Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України», – сказав Добріндт.

Тоді політик також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

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