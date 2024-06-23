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У Німеччині пропонують депортувати безробітних українських біженців: цю ідею розкритикували

13:55, 23 червня 2024
Голова баварської опозиційної партії заявив, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.
У Німеччині пропонують депортувати безробітних українських біженців: цю ідею розкритикували
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У Німеччині запропонували депортувати безробітних українських біженців. Про це заявив голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт в інтерв'ю Bild, яке наводить ZDF.

За його словами, потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

«Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України», – зазначив Добріндт.

Політик також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

«Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Має бути пропозиція у вигляді роботи, і це має бути частиною послуги з інтеграції», – вказав Добріндт.

Вимогу політика розкритикували представники урядової коаліції.

Зокрема, заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог.

«путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті», – заявив він.

Водночас лідер партії «Зелених», яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта. «Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни», – заявив він.

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