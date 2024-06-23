В Германии предлагают депортировать безработных украинских беженцев: эту идею раскритиковали

Глава баварской оппозиционной партии заявил, что нужно выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

В Германии было предложено депортировать безработных украинских беженцев. Об этом заявил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт в интервью Bild, которое приводит ZDF.

По его словам, нужно отправить украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

«Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины», – отметил Добриндт.

Политик также раскритиковал то, что на средства денег налогоплательщиков слишком много людей в Германии получают социальную помощь.

«Нам нужны более сильные обязательства по сотрудничеству для соискателей убежища, когда речь идет о трудоустройстве. Должно быть предложение в виде работы, и это должно быть частью услуги по интеграции», – указал Добриндт.

Требование политика подвергли критике представители правительственной коалиции.

В частности, заместитель лидера парламентской фракции социал-демократов канцлера Шольца Дирк Визе заявил в интервью Bild, что ХСС должна стыдиться таких требований.

«путин продолжает бомбить цели по всей Украине. Теперь Добриндт также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже лишились своих родителей на фронте», – заявил он.

В то же время лидер партии «Зеленых», также входящей в правительственную коалицию, Омид Нурипур также раскритиковал предложение Добриндта. «Инсинуации, что украинцы приезжают к нам из-за соцпомощи, не признают ужаса путинской войны», – заявил он.

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