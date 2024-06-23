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Функции искусственного интеллекта в новой iOS 18 не будут доступны пользователям из Евросоюза

12:25, 23 июня 2024
Компания Apple отложила добавление ИИ-функций из-за требований местного закона о цифровых рынках.
Функции искусственного интеллекта в новой iOS 18 не будут доступны пользователям из Евросоюза
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Для пользователей из Евросоюза не будут доступны функции искусственного интеллекта в новой операционной системе iOS 18. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Apple отложила добавление ИИ-функций из-за требований местного закона о цифровых рынках.

Речь идет о пакете Apple Intelligence (набор функций для генерации текста, изображений и эмодзи, интегрированный в ОС), функциях iPhone Mirroring (инструмент для дублирования экрана iPhone на Mac), SharePlay (общий просмотр и прослушивание контента) и еще несколько функций.

Так, закон о цифровых рынках, принятый в ЕС в 2022 году, обязывает крупные ИТ-компании предоставлять сторонним разработчикам доступ к «основным технологиям», а также запрещает ограничивать способы оплаты.

Компания считает, что действующие правила создают неопределенность новых функций iOS 18 и создают угрозу конфиденциальности пользователей.

Apple планирует открыть пользователям из ЕС доступ к новым функциям после того, как получит разъяснение Еврокомиссии и убедится, что не нарушает требований закона.

Ранее мы писали, что Apple представила большое обновление операционной системы. В iOS 18 основное внимание уделяется искусственному интеллекту и генеративным функциям искусственного интеллекта.

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