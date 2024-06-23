В Киеве на одном из энергетических предприятий обнаружили тело работника

Выясняются обстоятельства смерти 43-летнего мужчины.

Иллюстративное фото, источник - novynarnia.com

В Киеве на одном из энергетических объектов во время воздушной тревоги 23 июня было обнаружено тело работника предприятия. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Там отметили, что мужчине было 43 года. Выясняются обстоятельства его смерти.

Также в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области обнаружили возле опоры воздушной линии обнаружено оборванное провод и тело местной жительницы. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Как сообщалось, в ночь на 23 июня враг атаковал Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря. Две ракеты сбиты в Киевской области.

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