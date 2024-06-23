Украина – Бельгия: когда и где смотреть матч Евро-2024

Решающая встреча за выход в плей-офф Евро-2024 состоится в среду, 26 июня.

Фото: uaf.uа

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Национальная сборная Украины сыграет со сборной Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Матч пройдет в среду, 26 июня. Стартовый свисток раздастся в 19.00 по киевскому времени. Игра пройдет на МХП-Арене в Штутгарте.

В прямом эфире встречу покажут региональные каналы «Общественного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Одеса» и др.) и медиасервис MEGOGO.

В параллельной игре отношения узнают Словакия и Румыния.

В предыдущих турах наша сборная в группе Е проиграла румынам (0:3), а затем вырвала победу у словаков (2:1). Бельгийцы, в свою очередь, уступили Словакии (0:1) и одолели Румынию (2:0).

Как известно, на Евро-2024 сборная Украины играет в группе Э. Кроме Бельгии, соперниками сборной являются Румыния и Словакия.

Ранее мы писали, что сборная Украины обыграла Словакию во втором туре Евро-2024.

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