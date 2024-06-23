Україна – Бельгія: коли і де дивитися матч Євро-2024

Вирішальна зустріч за вихід до плей-офф Євро-2024 відбудеться у середу, 26 червня.

Фото: uaf.uа

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна збірна України зіграє зі збірною Бельгії у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Матч відбудеться у середу, 26 червня. Стартовий свисток пролунає о 19.00 за київським часом. Гра пройде на МХП-Арена, що у Штутгарті.

У прямому ефірі зустріч покажуть регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Львів», «Суспільне: Одеса» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

У паралельній грі стосунки з'ясують Словаччина та Румунія.

У попередніх турах наша збірна у групі Е програла румунам (0:3), а потім вирвала перемогу у словаків (2:1). Бельгійці, у свою чергу, поступилася Словаччині (0:1) та здолали Румунію (2:0).

Як відомо, на Євро-2024 збірна України грає в групі Е. Крім Бельгії, суперниками збірної є Румунія та Словаччина.

Раніше ми писали, що збірна України переграла Словаччину у другому турі Євро-2024.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.