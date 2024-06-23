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Очільник МЗС Чехії: Країни-кандидати повинні входити до ЄС поступово, єдине виключення — Україна

11:31, 23 червня 2024
За словами Яна Ліпавського, між кандидатами на вступ до ЄС має бути змагання щодо прогресу реформ.
Очільник МЗС Чехії: Країни-кандидати повинні входити до ЄС поступово, єдине виключення — Україна
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Країни-кандидати повинні входити до Євросоюзу поступово. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский, передає агентство APA.

Він наголосив на «моделі регати», тобто змаганні між кандидатами на вступ до ЄС щодо прогресу реформ. За словами політика, спільне приєднання «стримувало б більш швидких кандидатів».

«Адаптація до правил ЄС і реформи – це два паралельні процеси. Ми маємо забезпечити європейську перспективу кожній європейській країні, яка цього хоче і виконує вимоги», - підкреслив чеський міністр.

При цьому, за словами Ліпавського, Україна є особливим випадком, оскільки на неї напала рф, яка «перетворилася на фашистський режим».

«путін веде імперіалістичну війну проти всієї Європи. Навіть Чехія стає мішенню для гібридних атак москви», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що українці визначилися з демократією та «європейським стилем життя», тому заслуговують на всю підтримку з боку країн ЄС, і нагадав, що Чехія також допомагає постачанням зброї та прийняла півмільйона біженців з України - це найбільше число на душу населення в ЄС.

«Я ніколи більше не хочу бачити залізну завісу на кордоні між Чехією та Австрією. Навіть цей раніше смертоносний кордон колись був встановлений за наказом з москви», - сказав Ліпавський.

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