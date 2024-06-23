Глава МИД Чехии: Страны-кандидаты должны входить в ЕС постепенно, единственное исключение — Украина

По словам Яна Липавского, между кандидатами на вступление в ЕС должно быть соревнование по прогрессу реформ.

Страны-кандидаты должны входить в Евросоюз постепенно. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает агентство APA.

Он отметил «модель регаты», то есть соревнование между кандидатами на вступление в ЕС по прогрессу реформ. По словам политика, совместное присоединение «сдерживало бы более скорых кандидатов».

«Адаптация к правилам ЕС и реформе – это два параллельных процесса. Мы должны обеспечить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», – подчеркнул чешский министр.

При этом, по словам Липавского, Украина является особым случаем, поскольку на нее напала рф, которая «превратилась в фашистский режим».

«путин ведет империалистическую войну против всей Европы. Даже Чехия становится мишенью для гибридных атак москвы», – отметил министр.

Он подчеркнул, что украинцы определились с демократией и «европейским стилем жизни», поэтому заслуживают всей поддержки со стороны стран ЕС, и напомнил, что Чехия также помогает поставкам оружия и приняла полмиллиона беженцев из Украины - это наибольшее число на душу населения в ЕС.

«Я никогда больше не хочу видеть железный занавес на границе между Чехией и Австрией. Даже эта ранее смертоносная граница когда-то была установлена ​​по приказу из москвы», - сказал Липовский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.