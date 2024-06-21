Збірна України переграла Словаччину у другому турі Євро-2024

Перемогу збірній України принесли голи Миколи Шапаренка та Романа Яремчука.

У п’ятницю, 21 червня, відбувся матч другого туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Словаччини. Гра завершилась з рахунком 1:2 на користь команди Сергія Реброва.

Словацька збірна відкрила рахунок першою - на 18-й хвилині Іван Шранц головою спрямував м'яч у сітку.

Збірна України змогла відігратись на старті другої половини — на 54-й хвилині забив Микола Шапаренко. Переможний гол для «синьо-жовтих» забив Роман Яремчук на 80-й хвилині матчу.

Словаччина – Україна – 1:2

Голи: Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловєров, 90+2), Мудрик (Маліновський, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауер, 86), Боженік (Стрелец, 60), Хараслін (Суслов, 67).

Після двох турів на рахунку збірної України тепер три залікові бали. Наступну гру команда Реброва проведе проти Бельгії.

Нагадаємо, збірна України невдало розпочала турнір, Її поєдинок проти Румунії закінчився розгромною поразкою 0:3.

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