Сборная Украины обыграла Словакию во втором туре Евро-2024

Победу сборной Украины принесли голы Николая Шапаренко и Романа Яремчука.

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В пятницу, 21 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Словакии. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу команды Сергея Реброва.

Словацкая сборная открыла счет первой – на 18-й минуте Иван Шранц головой направил мяч в сетку.

Сборная Украины смогла отыграться на старте второй половины – на 54-й минуте забил Николай Шапаренко. Победный гол для сине-желтых забил Роман Яремчук на 80-й минуте матча.

Словакия – Украина – 1:2

Голы: Шранц, 18 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловеров, 90+2), Мудрик (Малиновский, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Хараслин (Суслов, 67).

После двух туров на счету сборной Украины теперь три зачетных балла. Следующую игру команда Реброва проведет против Бельгии.

Напомним, сборная Украины неудачно начала турнир, ее поединок против Румынии закончился разгромным поражением 0:3.

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