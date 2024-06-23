У Києві на одному з енергетичних підприємств виявили тіло працівника

Наразі з’ясовуються обставини смерті 43-річного чоловіка.

Ілюстративне фото, джерело - novynarnia.com

У Києві на одному з енергетичних об’єктів під час повітряної тривоги 23 червня виявили тіло працівника підприємства. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Там зазначили, що чоловіку було 43 роки. Наразі з’ясовуються обставини його смерті.

Також в одному з населених пунктів Івано-Франківської області виявили біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки. На місце події викликали правоохоронців.

Як повідомлялося, у ніч на 23 червня ворог атакував Україну трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито у Київській області.

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