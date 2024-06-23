Функції штучного інтелекту у новій iOS 18 не будуть доступними для користувачів з Євросоюзу

Компанія Apple відклала додавання ШІ-функцій через вимоги місцевого закону про цифрові ринки.

Для користувачів з Євросоюзу не будуть доступними функції штучного інтелекту в новій операційній систему iOS 18. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія Apple відклала додавання ШІ-функцій через вимоги місцевого закону про цифрові ринки.

Йдеться про пакет Apple Intelligence (набір функцій для генерації тексту, зображень та емодзі, інтегрований в ОС), функції iPhone Mirroring (інструмент для дублювання екрана iPhone на Mac), SharePlay (спільний перегляд та прослуховування контенту) та ще кілька функцій.

Так, закон про цифрові ринки, ухвалений в ЄС у 2022 році, зобовʼязує великі ІТ-компанії надавати стороннім розробникам доступ до «основних технологій», а також забороняє обмежувати способи оплати.

Компанія вважає, що чинні правила створюють невизначеність щодо нових функцій iOS 18 і створюють загрозу конфіденційності користувачів.

Apple планує відкрити користувачам з ЄС доступ до нових функцій після того, як отримає розʼяснення Єврокомісії та переконається, що не порушує вимог закону.

Раніше ми писали, що компанія Apple представила велике оновлення операційної системи. В iOS 18 основна увага приділяється штучному інтелекту та генеративним функціям штучного інтелекту.

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