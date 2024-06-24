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Китай хоче, щоб ЄС скасував впровадження мит на електромобілі до 38%

16:18, 24 червня 2024
Тимчасові мита ЄС в розмірі до 38,1% на імпортні китайського виробництва мають набути чинності до 4 липня.
Китай хоче, щоб ЄС скасував впровадження мит на електромобілі до 38%
Geely Geometry C \ Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Як повідомлялося, ЄС вирішив запровадити додаткові мита на імпорт китайських електромобілів до 38%.

Стало відомо, що Китай хоче, аби Євросоюз скасував свої тарифи на китайські електромобілі після того, як обидві сторони домовилися провести нові торговельні переговори. Про це повідомляє Reuters.

Тимчасові мита ЄС в розмірі до 38,1% на імпортні електромобілі китайського виробництва мають набути чинності до 4 липня, поки блок розслідує надмірні та несправедливі субсидії, які він називає надмірними.

Агентство вказує, що Китай неодноразово закликав ЄС скасувати свої тарифи, висловлюючи готовність до переговорів. Пекін не хоче бути втягнутим у ще одну тарифну війну, все ще страждаючи від американських тарифів на свої товари, запроваджених адміністрацією Трампа, але заявляє, що вживатиме всіх заходів для захисту китайських фірм, якщо це станеться.

Обидві сторони погодилися відновити переговори після телефонної розмови між комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом і міністром торгівлі Китаю в суботу під час візиту до Китаю міністра економіки Німеччини, який заявив, що двері для обговорення «відкриті».

Китайська газета Global Times вказала, що найкращим результатом буде, якщо ЄС скасує своє тарифне рішення до 4 липня.

Але Єврокомісія, аналітики та європейські торговельні лобістські групи підкреслили, що переговори будуть серйозною справою, і Китай повинен бути готовим піти на значні поступки.

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