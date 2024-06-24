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Кто не платит минимальное налоговое обязательство: разъяснение

21:09, 24 июня 2024
Минимальное налоговое обязательство определяется за период владения (пользования) земельным участком, который приходится на соответствующий налоговый (отчетный) год.
Кто не платит минимальное налоговое обязательство: разъяснение
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Коростенская ГНИ Главного управления ГНС в Житомирской области напоминает, кто не платит минимальное налоговое обязательство.

Отмечается, что согласно пп. 170.14.3 НКУ определение общего минимального налогового обязательства физическим лицам осуществляется контролирующими органами по налоговому адресу таких лиц.

Минимальное налоговое обязательство (МНО) исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и/или на основании оригиналов или должным образом заверенных копий соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов, подтверждающих право собственности/пользования.

Согласно пп. 170.14.6 НКУ плательщик налога, получивший налоговое уведомление-решение с определенной контролирующим органом суммой минимального налогового обязательства и/или рассчитанной суммой годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц, обязан уплатить указанную в соответствующем налоговом уведомлении- решении суммы налога в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В то же время согласно пп. 37.3.2 НКУ основаниями для прекращения налогового долга, кроме его исполнения, есть, в частности, смерть физического лица.

Также предусмотрено, что согласно п. 38-1.2 НКУ от уплаты МНО освобождаются собственники или пользователи:

  • земельных участков, используемых дачными и садоводческими кооперативами;
  • земель запаса;
  • неистребуемых земельных долей (паев);
  • земельных участков, размещенных в Чернобыльской зоне;
  • земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственных угодий, принадлежащих собственности и/или на праве пользования по состоянию на 1 января 2022 года находились в пределах населенного пункта;
  • земельных участков, земельных долей (паев), за которые не начислялись и не уплачивались плата за землю или единый налог четвертой группы, находящихся в консервации, или загрязненные взрывоопасными предметами, или в отношении которых принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/ или сборов из заявлений налогоплательщиков о признании земельных участков непригодными к использованию в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами.

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