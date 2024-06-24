Украинские производители предупреждают о подорожании некоторых продуктов на 30%

Из-за энергетического кризиса ожидается подорожание хлебобулочных и молочных изделий.

Источник фото: AgroNews

Украинские производители хлебобулочных, кондитерских и молочных изделий прогнозируют значительный рост цен в ближайшем будущем из-за перебоев с электроснабжением. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные от производителей.

Энергетический кризис по-разному влияет на разные отрасли производства. Перебои с электричеством могут увеличить стоимость бакалейных товаров на 5-15%, тогда как цены на молочные продукты могут вырасти на 30%.

По прогнозам аналитиков, отключения электроснабжения неизбежно приведут к подорожанию продуктов. Производители ожидают, что частые и длительные отключения электричества могут привести к подорожанию кондитерских изделий минимум вдвое.

Издание также отмечает, что стоимость электроэнергии от генераторов обходится в два-три раза дороже, чем от сети. Эта проблема коснулась всех пищевых предприятий страны, усложняя производственный процесс и повышая себестоимость продукции.

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