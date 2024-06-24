Просил 8-летнюю девочку снимать для него откровенные видео: будут судить 24-летнего молодого человека

Мужчина просил ребенка снимать для него откровенные видео и режиссировал съемочный процесс.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры г. Киева в суд направлено обвинительное заключение в отношении 24-летнего уроженца Ровенской области, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки, принуждении ее к участию в создании детской порнографии и хранении детской порнографии (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в августе 2023 года молодой человек через Telegram начал общаться с 8-летней девушкой с целью удовлетворения своей половой страсти.

Мужчина, пользуясь наивностью и доверчивостью ребенка, просил ее снимать откровенные фото и видео и присылать ему. К тому же он сам режиссировал съемку, управляя ребенком что и как делать.

Вскоре ребенок рассказал об этом матери, которая продолжила общение от имени дочери чтобы понять мотивы мужчины и разоблачить его. Считая, что и дальше общается с девочкой, мужчина просил прислать еще видео и рассказывал как это сделать так, чтобы ни о чем не узнали родители.

При осмотре телефона обвиняемого в нем нашли фото- и видеоконтент, что является детской порнографией. Теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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