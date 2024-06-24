Дмитрий Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Переговоры начнутся уже 25 июня.

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Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся уже во вторник, 25 июня. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, 24 июня он выступал перед Советом ЕС по иностранным делам.

«Я поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра», - отметил глава МИД в соцсети X.

Кулеба отметил важность 14-го пакета санкций ЕС для того, чтобы в дальнейшем подавлять военную экономику рф.

Также министр отметил последние шаги Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

Кроме того, глава МИД призвал союзников ускорить поставки военной помощи, в том числе средства ПВО, а также расширить производство оборонной промышленности.

«Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе», - отметил Кулеба.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, когда Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины.

Еще известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

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