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Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ, — Урсула фон дер Ляєн

11:40, 25 червня 2024
25 червня стартували переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу.
Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ, — Урсула фон дер Ляєн
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У вівторок, 25 червня, Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також переговори про вступ до ЄС розпочато з Молдовою.

«Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ.

Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу.

Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей.

Бажаємо вдалого початку переговорів!» — зазначила Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X.

За словами президентки Єврокомісії, народи України та Молдови продемонстрували «непохитну відданість» приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи, однак Україну та Молдову досі чекає «суворий та вимогливий» шлях.

Напередодні очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що переговори щодо вступу України до Євросоюзу розпочнуться 25 червня. 

Крім того, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме процес вступу України до ЄС.

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