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Хотів зімітувати самогубство: в Одесі 29-річний чоловік вбив товариша

13:38, 25 червня 2024
Поліцейські з’ясували, що «свідок» безпосередньо причетний до загибелі молодика.
Хотів зімітувати самогубство: в Одесі 29-річний чоловік вбив товариша
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В Одесі поліцейські викрили 29-річного чоловіка у вбивстві товариша. Поліції він повідомив, що 24-річний друг застрелився на його очах. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Розпочавши розслідування, слідчі територіального підрозділу поліції направили на експертні дослідження тіло небіжчика, зброю та інші речові докази, виявлені за місцем мешкання загиблого. Також з метою перевірки наданих показань свідка, з останнім проведено психофізіологічне дослідження поліграфологом-криміналістом.

«Аналіз результатів тестування показав, що надані чоловіком свідчення недостовірні і він причетний до загибелі товариша», - заявили у поліції.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України – у вбивстві, вчиненому через необережність. Цей злочин карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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