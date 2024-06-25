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Хотел симитировать самоубийство: в Одессе 29-летний мужчина убил товарища

13:38, 25 июня 2024
Полицейские выяснили, что «свидетель» напрямую причастен к гибели мужчины.
Хотел симитировать самоубийство: в Одессе 29-летний мужчина убил товарища
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В Одессе полицейские разоблачили 29-летнего мужчину в убийстве товарища. Полиции он сообщил, что 24-летний друг застрелился на его глазах. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Начав расследование, следователи территориального подразделения полиции направили на экспертные исследования тело умершего, оружие и другие вещественные доказательства, обнаруженные по месту жительства погибшего. Также с целью проверки предоставленных свидетельских показаний, с последним проведено психофизиологическое исследование полиграфологом-криминалистом.

«Анализ результатов тестирования показал, что предоставленные мужчиной показания недостоверны и он причастен к гибели товарища», - заявили в полиции.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины – в убийстве, совершенном по неосторожности. Это преступление карается ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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