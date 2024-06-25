Хотел симитировать самоубийство: в Одессе 29-летний мужчина убил товарища

Полицейские выяснили, что «свидетель» напрямую причастен к гибели мужчины.

В Одессе полицейские разоблачили 29-летнего мужчину в убийстве товарища. Полиции он сообщил, что 24-летний друг застрелился на его глазах. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Начав расследование, следователи территориального подразделения полиции направили на экспертные исследования тело умершего, оружие и другие вещественные доказательства, обнаруженные по месту жительства погибшего. Также с целью проверки предоставленных свидетельских показаний, с последним проведено психофизиологическое исследование полиграфологом-криминалистом.

«Анализ результатов тестирования показал, что предоставленные мужчиной показания недостоверны и он причастен к гибели товарища», - заявили в полиции.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины – в убийстве, совершенном по неосторожности. Это преступление карается ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.